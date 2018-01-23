ترامب يوقع على ميزانية مؤقتة للحكومة الأمريكية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وقع ميزانية مؤقتة، كان أقرها في وقت سابق الكونغرس بمجلسيه (الشيوخ والنواب) لتمديد تمويل الحكومة الفدرالية حتى الـ 8 من شباط / فبراير.

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وبذلك ينهي ترامب توقفا لمدة 3 أيام في عمل الحكومة الاتحادية.

وفى وقت سابق صوت مجلس الشيوخ على الميزانية المؤقتة بأغلبية 81 صوتا مقابل 18 صوتا، وأيد مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 266 صوتا مقابل 150 صوتا.

وتعد هذه هي المرة الرابعة منذ بداية السنة المالية في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2017، التي يتم فيها اعتماد ميزانية مؤقتة لتمويل عمل الحكومة الفدرالية. حيث لم يتمكن الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس من الاتفاق على ميزانية طويلة الأجل وسط عدد من الخلافات، لا سيما بشأن الهجرة.

وفى مقابل دعم الديمقراطيين للميزانية الحالية، وافق الجمهوريون فى مجلس الشيوخ على التصويت قريبا على اجراءات الهجرة التى يصر الديمقراطيون على قبولها.