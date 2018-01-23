جاويش أوغلو: أبلغنا واشنطن بضرورة إنهاء الدعم لوحدات حماية الشعب الكردية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء 23 يناير/ كانون الثاني، إنه أبلغ واشنطن بضرورة إنهاء الدعم لوحدات حماية الشعب التركية.

© REUTERS/ Goran Tomasevic القيادة الكردية في الشمال السوري تدعو للحشد دفاعا عن عفرين

ونقلت وكالة "رويترز" عن جاويش أوغلو قوله، على هامش مؤتمر في باريس، إنه "أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بضرورة توقف واشنطن عن دعم وحدات حماية الشعب الكردية ، من أجل أن تتعاون الدولتان العضوان في حلف شمال الأطلسي في سوريا.

كما ذكر الوزير أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيتحدث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، غدا الأربعاء.

كان وزير الخارجية التركي قال، في وقت سابق اليوم، إن بلاده تسعى لتجنب أي اشتباك مع القوات الأمريكية أو الروسية أو السورية لكنها ستتخذ أي خطوات لازمة لضمان أمنها، وذلك في اليوم الرابع من هجومها الجوي والبري ضد القوات الكردية في شمال غرب سوريا.