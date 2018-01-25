إيران تتحدث عن تحالف مع دولة صديقة للسعودية وتتهم دول خليجية بدعم "داعش"

© AFP 2018/ ATTA KENARE إيران تقترح إقامة تحالف مع روسيا لمواجهة الولايات المتحدة

ووفقاً لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية " إيسنا "، قال صفوي: "أمريكا أنشأت داعش، وتكفلت السعودية والإمارات وقطر بالدعم المالي والتسليح العسكري لهذا التنظيم، وفي نهاية الأمر قامت تركيا والأردن بمهام التدريب لهذه العناصر.

وحول التحديات التي تواجه إيران في سوريا، قال صفوي: "بعد هزيمة داعش بفضل الله وبقیادة قائد الثورة، نواجه الآن قضية جديدة، نشاهد حدوثها، وهي تشكيل قوة قوامها 30 ألف عنصر عسكري تابعة لأمريكا في غرب نهر الفرات بسوريا، وأن أمریكا خرقت جمیع القوانین الدولیة وتواجدها في سوریا غیر شرعي".

وكشف المستشار الأعلى للشؤون العسكرية للمرشد الإيراني، عن استراتيجية جديدة وبناء تحالفات جدد لمواجهة أمريكا في المنطقة، قائلا: "نعمل على تشكيل تحالف إقليمي جديد يقف ضد التحالف الأمريكي، الذي يسعى إلى خلق الصدام في المنطقة".

وتحدث مستشار خامنئي عن مسعى انضمام باكستان للمحور الإيراني، قائلا: "إن سوريا ستخرج منتصرة من هذه المؤامرة، وإيران تعمل بذكاء على كسب باكستان للمحور الإيراني والتحالف الجديد الذي ستشهده المنطقة، سيتشكل من إيران وباكستان والعراق"، على حد قوله.

وحول الصراع الإيراني السعودي في المنطقة، قال صفوي: "إن السعودية تورطت في المستنقع اليمني، وأن السعوديين يريدون خروجا لائقا من اليمن، لذلك يبحثون عن الحل السياسي، مشيرا إلى أن حكام السعودية الجدد يتجهون نحو عدم الاستقرار الاستراتيجي، على حد تعبيره.