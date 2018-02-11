ترامب: مذكرة الديمقراطيين بشأن روسيا "طويلة للغاية"

موسكو — سبوتنيك. وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "أرسل الديمقراطيون مذكرة رد سياسية وطويلة للغاية، يعلمون بسبب مصادرهم وطرقهم [وغير ذلك]، أنها تحتاج لإعادة صياغة بدرجة كبيرة.. وعندئذ سيلومون البيت الأبيض على عدم الشفافية".
هذا وقد وأوقف ترامب أمس على نشر المذكرة التي تسعى للرد على مذكرة للجمهوريين، وتشير المذكرة إلى انحياز مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل ضد ترامب في التحقيق الاتحادي بشأن التدخل الروسي والانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.
يذكر أن واشنطن اتهمت موسكو بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 بعد اختراق الأنظمة الإلكترونية للحزب الديمقراطي خلال الحملة الانتخابية. وأعلنت الاستخبارات الأمريكية أن من يقف وراء تلك الأعمال هم قراصنة روس مرتبطون بالقيادة الروسية والأجهزة الأمنية، التي كانت تسعى للتأثير على سير ونتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على حملة الانتخابات في الولايات المتحدة، وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد وصف هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها على الإطلاق.
The Democrats sent a very political and long response memo which they knew, because of sources and methods (and more), would have to be heavily redacted, whereupon they would blame the White House for lack of transparency. Told them to re-do and send back in proper form!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 10, 2018
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