ترامب: 4 ملايين شخص يستفيدون من التخفيضات الضريبية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أكثر من أربعة ملايين أمريكي استفادوا من التخفيضات الضريبية.

وذكر ترامب، اليوم الأحد 11 فبراير / شباط، أن التخفيضات الضريبية كان لها أثر إيجابي في حصول ملايين الموظفين الأمريكيين على زيادات ضخمة أو زيادة في عائدهم الشهري.

وكتب على "تويتر": "4.2 مليون شخص استفادوا من التخفيضات الضريبية"، مشيرا إلى أنهم استفادوا من قانون الضرائب الذي تم تمريره مؤخرا".

وتابع: "مازال أمامنا المزيد لنصل إلى ما نخطط للوصول إليه".

وكان ترامب أشاد بالقرار التاريخي الذي وقعه في صورة قانون الضرائب، في تدوينة في 5 فبراير الماضي، مشيرا إلى أنها تتجه نحو الانخفاض"، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في عودة الشركات والاستثمارات إلى السوق الأمريكية.

ولفت ترامب إلى أن خفض الضرائب على الشركات جعل أمريكا قبلة الشركات التي بدأت تعود إليها من جديد، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيجعل أمريكا سوقا ساخنا للاستثمار وسيوفر الكثير من الوظائف.

4.2 million hard working Americans have already received a large Bonus and/or Pay Increase because of our recently Passed Tax Cut & Jobs Bill….and it will only get better! We are far ahead of schedule. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 11, 2018



