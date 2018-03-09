المفوضية الأوروبية تقترح تخصيص مساعدة مالية لأوكرانيا بقيمة مليار يورو

اقترحت المفوضية الأوروبية برنامجا جديدا هو الرابع من نوعه لتخصيص مساعدات مالية شاملة لأوكرانيا بقيمة مليار يورو.

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان المفوضية الأوروبية: "وافقت المفوضية الأوروبية على اقتراح برنامج جديد لتقديم المساعدة المالية الكلية لأوكرانيا بمبلغ حوالي مليار يورو لدعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية".

ويجب أن يصادق مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على هذا البرنامج.

وحث المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيتشي السلطات الأوكرانية على تشجيع الإصلاحات مع قوة جديدة، من أجل بناء بلد أكثر عدلا واستقرارا وازدهارا.

يذكر أنه تمت الموافقة على برنامج المساعدات المالية الكلية للاتحاد الأوروبي بتمويل قدره 1.8 مليار يورو لأوكرانيا في عام 2015، وتلقت البلاد من هذا المبلغ بالفعل 1.2 مليار يورو.

ويتم تخصيص الأموال في مقابل تلبية البلاد لمتطلبات معينة، بما في ذلك تنفيذ الإصلاحات.



