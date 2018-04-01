أردوغان لنتنياهو: لا أحد في العالم يحبك بصدق

رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد 1 أبريل/ نيسان، على الانتقادات التي وجهها له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن العمليات التركية في مدينة عفرين السورية.

ووجه الرئيس التركي حديثه لنتنياهو، قائلا "ليس هناك من يحبك بصدق في هذا العالم. لقد كان الرد الدولي في الأمم المتحدة على خطوتك المتعلقة بـ القدس واضحا".

#عاجل| #أردوغان لـ #نتنياهو: ليس هناك من يحبك بصدق في هذا العالم. لقد كان الرد الدولي في الأمم المتحدة على خطوتك المتعلقة بـ #القدس واضحًا. لا يغُرَّنك امتلاكك أسلحة نووية؛ فهي قد لا تعمل عند الحاجة إليها — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 1, 2018

​وأضاف أردوغان، بحسب وكالة "الأناضول" التركية، "لا يغرنك امتلاكك أسلحة نووية، فهي قد لا تعمل عند الحاجة إليها".

وتابع، في كلمة أمام حشد من أنصار حزب "العدالة والتنمية" في ولاية أضنة الجنوبية،: "أنت ضعيف جدا، نحن نكافح الإرهابيين، لكن ذلك لا يعنيك، لأنك دولة إرهاب".

#عاجل| #أردوغان رداً على انتقاد #نتنياهو لغصن الزيتون: أنت ضعيف جداً، نحن نكافح الإرهابيين، لكن ذلك لا يعنيك، لأنك دولة إرهاب (كلمة أمام حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية في ولاية أضنة الجنوبية) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 1, 2018

​كما أضاف "دعك من مناكفتنا، وكن صادقا. ما لم تكن صادقا، لن تتلقى منا أي رد إيجابي".

#عاجل| #أردوغان لـ #نتنياهو: دعك من مناكفتنا، وكن صادقًا. ما لم تكن صادقًا، لن تتلقى منا أي رد إيجابي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 1, 2018

​وكان نتنياهو قد أعرب عن رفضه لانتقادات أردوغان لطريقة تعامل الجيش الإسرائيلي مع المحتجين الفلسطينيين، أول من أمس الجمعة، فيما عرف باسم "مسيرة العودة".

وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه اليوم الأحد، إن "أكثر جيوش العالم أخلاقية لن يقبل دروسا في الأخلاق ممن يقصف المدنيين بشكل عشوائي منذ سنوات طويلة. يبدو أن هكذا يحيون في أنقرة كذبة إبريل"، في إشارة إلى تركيا.