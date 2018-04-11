نتنياهو يكشف في اجتماع أمني سري عما يفعله ترامب مع سوريا

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جلسة أمنية مغلقة، مساء الاثنين الماضي، عما يفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع سوريا.

© REUTERS/ BRENDAN MCDERMID الجعفري للدول الغربية: تهديداتكم لن تحول سوريا عن حماية سيادتها وسلامتها

وأفادت القناة العاشرة الإسرائيلية، في تقرير لها، أمس الثلاثاء، ونقلته وكالة معا الفلسطينية ، أن "رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، توقع أثناء جلسة أمنية مغلقة، أن يقوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتنفيذ تهديده وتوجيه ضربة عسكرية لسوريا، متجاهلاً التحذيرات الروسية".

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي وصفته بالكبير، أن نتنياهو قال: "في نقاشات أمنية مغلقة مساء الاثنين الماضي أن الرئيس ترامب على الأرجح سيأمر بهجوم أمريكي على سوريا".

وقال المسؤول الإسرائيلي الكبير، إن الهدف من الإعلان هو توفير الدعم السياسي لعمل عسكري أمريكي محتمل، بالإضافة إلى تحرك دبلوماسي أمريكي في مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن الروس لم يكونوا راضين عن بيان الخارجية الإسرائيلية، وأصدرت السفارة الروسية بيانا انتقدت فيه الموقف الإسرائيلي وقالت إن اتهام الأسد كان متسرعاً لأنه لم يكن هناك دليل على استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة.

ولفتت القناة إلى أن البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية بالأمس وحملت الرئيس السوري بشار الأسد المسئولية عن استخدام السلاح الكيماوي في دوما، كان إحدى النتائج المترتبة على التقديرات الإسرائيلية بشأن قيام ترامب بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، أنه والقادة العسكريون يدرسون ردا أمريكيا على هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع في سوريا في مطلع الأسبوع، وتعهد بصدور قرار قوي في وقت قريب ربما يكون الليلة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موقف الولايات المتحدة ودولا أخرى من مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في سوريا ليس بناء، فيما أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عن أمل موسكو في ألا تصل الأمور في سوريا إلى مستوى التهديد باندلاع مواجهة عسكرية بين روسيا والولايات المتحدة.