هايلي: الضربات على سوريا كانت مبررة ومشروعة ومتناسبة

قالت نيكي هايلي، مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، اليوم السبت 14 أبريل/ نيسان، إن الضربات على سوريا "كانت مبررة ومشروعة ومتناسبة".

© AP Photo / Hassan Ammar الدفاع الفرنسية: أعلمنا حلفاءنا بشن ضربات في سوريا بعد تنفيذها حفاظا على سريتها

وأضافت أمام جلسة مجلس الأمن التى دعت إليها روسيا أن الرئيس ترامب يقول "إذا استخدمت سوريا الغاز السام مرة أخرى فإن الولايات المتحدة ستكون جاهزة للرد"، حسب رويترز.

وأشارت هايلي إلى أن أمريكا ستلاحق أي جهة تستخدم الأسلحة الكيماوية أو تساعد في استخدامها، وقالت إن "زمن المفاوضات مضى".

وأن الولايات المتحدة "مستعدة لضرب سوريا مجددا".

وأكدت هايلي "نحن على ثقة بأننا تمكنا من شل برنامج الأسلحة الكيماوية السوري. نحن مستعدون لمواصلة هذا الضغط إذا كان النظام السوري من الغباء ليختبر إرادتنا مجددا".

وكانت سوريا قد تعرضت، فجر اليوم السبت 14 أبريل/ نيسان، إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات "بي-1 بي" من منطقة التنف.