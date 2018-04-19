البنتاغون: هناك إمكانية لوجود الكلور والسارين في مواقع القصف في سوريا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس 19 أبريل/ نيسان، إن هناك إمكانية لوجود الكلور والسارين في المواقع الثلاثة التي قصفتها أمريكا والتحالف في سوريا.

© Sputnik . Michael Klimentyev بوتين يبحث سوريا مع مجلس الأمن الروسي على ضوء العدوان الثلاثي عليها أخيرا

وذكر "البنتاغون" أن أمريكا لا ترى مؤشرا على أن الحكومة السورية مستعدة لشن هجوم كيميائي جديد لكنها تبقى يقظة، لافتا إلى أن هناك إمكانية لوجود الكلور والسارين في المواقع الثلاثة التي قصفتها أمريكا والتحالف في سوريا.

وتابع، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، "الحكومة السورية ستكون قادرة على شن هجمات كيماوية محدودة في المستقبل".

وكانت سوريا قد تعرضت، فجر السبت 14 أبريل/ نيسان، إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات جوية "بي-1 بي" من منطقة التنف.