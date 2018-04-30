أين يجتمع ترامب مع زعيم كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يفضل أن يكون اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في "بيت السلام"، الذي انعقدت فيه قمة رئيسي الكوريتين، الجمعة الماضي.

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الاثنين 30 أبريل / نيسان: "هناك العديد من الدول التي نضع في اعتبارنا إمكانية انعقاد القمة".

وأضاف: "ربما يكون بيت السلام، في المنطقة منزوعة السلاح بين حدود كوريا الجنوبية والشمالية، مكان أفضل".

وتابع: " بيت السلام ، يمكن أن يكون المكان الأكثر ملائمة وأهمية من أي مكان ثالث يمكن أن يتم اختياره لانعقاد القمة"، مضيفا: "إنه مجرد سؤال".

وتزايدت حدة التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ على خلفية تجارب كوريا الشمالية الصاروخية والنووية، التي تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية تهديدا لأمنها القومي، وأنها تمثل تهديد لدول المنطقة خاصة، كوريا الجنوبية واليابان.

وعقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، قمة تاريخية، الجمعة الماضي 27 أبريل / نيسان، عند النقطة الحدودية في بانمونجوم.

وعقدت القمة في "بيت السلام" في المنطقة الخاضعة لسيطرة كوريا الجنوبية.

وخلال القمة الأخيرة قال كيم جونغ أون إنه يسعى إلى وضع نقطة البداية لتاريخ جديد على طريق السلام والازدهار.