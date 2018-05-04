وسائل إعلام: ترامب يأمر بالنظر في خفض القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الخميس، عن مصادر مطلعة القول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر وزارة الدفاع الأمريكية بتجهيز خيارات لخفض حجم القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.

وقالت الصحيفة إن تقليص حجم القوات الأمريكية ليس المقصود منه أن يكون ورقة مساومة في القمة المقررة، في أواخر مايو/ أيار أو أوائل يونيو/ حزيران، بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حول برنامج أسلحة بيونغ يانغ النووية، كما ذكرت وكالة "رويترز".

© AFP 2018 / VANO SHLAMOV كوريا الجنوبية تنفي احتمال انسحاب القوات الأمريكية بعد معاهدة سلام مع بيونغ يانغ

لكن المسؤولين قالوا إن إبرام أي معاهدة سلام بين الكوريتين قد يقلص الحاجة للقوات الأمريكية المرابطة في شبه الجزيرة الكورية والبالغ قوامها 23500 جندي.

وأكد المسؤولون، حسبما أفادت الصحيفة، أنه ليس من المرجح سحب القوات الأمريكية بالكامل.

ولم يرد البيت الأبيض أو وزارة الدفاع على طلبات للتعليق.

ويقول ترامب إن الولايات المتحدة يجب أن تبحث تقليص عدد القوات في كوريا الجنوبية ما لم تتحمل سيئول المزيد من النفقات.

كان مدير المخابرات المركزية السابق مايك بومبيو اجتمع قبل توليه منصب وزير الخارجية الأمريكية مع كيم الشهر الماضي، وقال إن الزعيم الكوري الشمالي لا يطالب بسحب كل القوات الأمريكية كشرط مسبق للاجتماع مع ترامب.

وقالت كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، إن قضية القوات الأمريكية المرابطة في البلاد ليس لها علاقة بأي معاهدة سلام يمكن إبرامها في المستقبل مع كوريا الشمالية، وأن القوات الأمريكية يجب أن تبقى حتى إذا تم توقيع مثل هذا الاتفاق.