لافتات "السفارة الأمريكية" تظهر في شوارع القدس

كشفت تقارير صحفية عديدة عن ظهور لافتات على أحد الطرق في مدينة القدس، مكتوب عليها "السفارة الأمريكية"، تمهيدا لافتتاحها الأسبوع المقبل.

وقال شاهد لوكالة "رويترز" إن ثلاث لافتات تم وضعها على أحد طرق القدس مكتوب عليها "السفارة الأمريكية"، اليوم الاثنين 7 مايو/ أيار.

© Sputnik . Issam Al-Rimawi ترامب: قد أزور القدس لحضور حفل افتتاح السفارة الأمريكية

وأشار الشاهد، إلى أن اللافتات، تولى عمال تركيبها، وكانت مكتوبة باللغتين الإنجليزية والعبرية والعربية.

وأوضح أنه تم وضع تلك اللافتات بالقرب من مبنى تابع للقنصلية الأمريكية جنوبي القدس، الذي يبدو أنه سيكون مقرا للسفارة، بعد نقلها رسميا يوم 14 مايو/ أيار الجاري.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اتخذ قرارا بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، واعتباره القدس عاصمة لدولة إسرائيل، وسط انتقادات دولية واحتجاجات فلسطينية عديدة، كما أعلن أيضا أنه قد يزور القدس لحضور حفل افتتاح السفارة الأمريكية فيها.