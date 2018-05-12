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12:05 12 مايو/ أيار 2018
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    الخارجية الكازاخية: جميع الأطراف تؤكد مشاركتها في مفاوضات "أستانا- 9" حول سوريا

    © Sputnik . Aleksey Babushkin
    العالم
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    أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية، اليوم السبت، أن جميع أطراف عملية أستانا حول سوريا أكدت مشاركتها في الجولة القادمة من المحادثات التي ستعقد في عاصمة كازاخستان يومي 14 -15 أيار /مايو.

    موسكو — سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للخارجية الكازاخية: "أكدت جميع الأطراف في عملية أستانا حول سوريا مشاركتها في المحادثات المرتقبة التي ستعقد في العاصمة الكازاخستانية في 14-15 أيار/ مايو، والتي تضم وفود الدول الضامنة — روسيا وتركيا وإيران، فضلاً عن الحكومة السورية والمعارضة المسلحة السورية".

    مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس وفد الحكومة السورية إلى أستانا، بشار الجعفري
    © AFP 2018 / STANISLAV FILIPPOV
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    كما ذكرت الخارجية الكازاخية أن وفدي الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا والأردن سيشاركان في المحادثات بصفة مراقب.

    وأضافت الخارجية الكازاخية، أن البلدان الضامنة تعتزم عقد مشاورات ثنائية وثلاثية على مستوى الخبراء قبل يوم من المحادثات، ومن المقرر عقد جلسة عامة بمشاركة جميع الأطراف في 15 أيار/مايو.

    ويرأس وفد روسيا إلى المحادثات، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، أما تركيا ستكون ممثلة على مستوى نائب وزير الخارجية سيدات أونال، ويرأس الوفد الإيراني كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية حسين جابري أنصاري.

    واحتضنت أستانا في الـ 21-22 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، الجولة الثامنة للمباحثات حول الأزمة في سوريا. وقد توصلت الدول الضامنة خلال هذه الجولة إلي اتفاقات بشأن إقرار نظام خاص بنشاط مجموعة عمل لشؤون تسليم المحتجزين وتبادل الأسرى، بالإضافة إلى اعتماد بيان بشأن إزالة الألغام لأغراض إنسانية، خاصة فيما يتعلق بالمعالم التي تحميها منظمة اليونسكو.

    هذا وعقدت حتى الآن ثماني جولات من المحادثات بشأن سوريا في أستانا، حيث يستمر النزاع المسلح في سوريا منذ آذار/مارس 2011.

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    الكلمات الدلالية:
    أستانة 9, الجولة المقبلة من محادثات أستانا, الامم المتحدة, ستيفان دي ميستورا, كازاخستان, إيران, تركيا, سوريا, روسيا
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