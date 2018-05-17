لجنة التحقيق الروسية ترفع دعوى جنائية ضد الصحفي الأمريكي المحرض على قصف جسر "القرم"

أعلنت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية أنه تم رفع دعوى جنائية ضد الصحفي توم روغان، الذي حرض في مقالته أوكرانيا على قصف جسر "القرم".

© Sputnik . Alexey Malgavko نائب: جسر القرم محمي بشكل جيد سبوتنيك. وأكدت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، في بيان، عن انزعاجها جراء ما نشر من دعوة لقصف جسر "القرم".

وقالت بيترينكو للصحفيين بهذا الصدد: "تم فتح قضية جنائية ضد مواطن الولايات المتحدة توم روغان الذي قام بنشر مقال بعنوان (يجب على أوكرانيا قصف جسر بوتين بالقرم) ودعا إلى قصف جسر "القرم" عن طريق ضربات صاروخية".

ووفقا لمجريات التحقيق، تم فتح قضية جنائية طبقا للمادة التي تنص على "وجود علامات لدعوى علنية لأنشطة إرهابية على أراضي روسيا الاتحادية، أي ارتكاب جريمة بموجب المادة 205 من القانون الجنائي الروسي".

وعين التحقيق فحصا نفسيا- لغويا شاملا، وتتم إجراءات تحقيق لتحديد جميع ظروف الجريمة، بالإضافة إلى ذلك يجري التحري قبل المحاكمة ضد رئيس تحرير المجلة الأسبوعية على الإنترنت "واشنطن ايكسمينير" لنشر المقال المذكور لتوم روغان.

ووصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف الدعوات التي نشرت في الصحيفة الأمريكية "واشنطن ايكسمينير" لقصف جسر "القرم"، بالجنون والتعبير القبيح لصحافة رديئة الجودة.

هذا وكانت الصحيفة الأمريكية "واشنطن ايكسمينير" قد نشرت في 15 أيار/ مايو، مقالا تحت عنوان "يجب على أوكرانيا نسف جسر بوتين بالقرم ".

ويصف صاحب المقال، توم روغان، جسر "القرم" بأنه "إهانة فاحشة لجوهر أوكرانيا كدولة"، ويقترح أن تدمر عناصر هذا الجسر. ويشير صاحب المقال إلى أنه، لحسن الحظ، يمكن للقوات الجوية الأوكرانية، أن توجه ضربات جوية على الجسر بطريقة تجعله غير صالح للاستعمال، مؤقتا على الأقل. وأن طول الجسر الكبير سيقلل من خطر الضحايا، بين الناس الذين يمرون عليه.