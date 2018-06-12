ترامب وكيم جونغ أون يصلان إلى مقر قمتهما التاريخية

وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء 12 يونيو/حزيران، إلى مقر قمتهما التاريخية.

سنغافورة — سبوتنيك. وكان ترامب وكيم جونغ أون قد غادرا قبل قليل مقر إقامتهما، ليصلا إلى مقر انعقاد القمة التاريخية بينهما في فندق "كابيلا" في جزيرة سنتوسا، التي يفصلها عن باقي سنغافورة جسر.

© REUTERS / FELINE LIM ترامب يغادر مقر إقامته لعقد القمة التاريخية مع زعيم كوريا الشمالية

ومن المقرر أن تعقد أول قمة على الإطلاق بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة. وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه يتطلع إلى تطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية، ولا يستبعد إمكانية توقيع معاهدة سلام مع بيونغ يانغ ، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة لا يمكنها قبول رفض بيونغ يانغ لنزع أسلحتها النووية بالكامل، وإلا فإن العقوبات والضغط من المجتمع الدولي عليها سيزدادان.

وسيدخل ترامب وكيم التاريخ بمجرد أن يلتقيا، فالعداء قائم بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية منذ الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953 ولم يسبق أن اجتمع رئيس أمريكي بزعيم كوري شمالي قط أو تحدثا حتى عبر الهاتف.