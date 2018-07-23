إسرائيل تكشف عن نتائج عملها ضد إيران على الأراضي السورية

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، اليوم الإثنين، أن الجيش حقق نتائج عملية كثيرة خلال العام الأخير في منع التموضع الإيراني في سوريا.

وأشار آيزنكوت إلى أن الجيش الإسرائيلي ركز جهودا في العام الأخير لمنع التموضع الإيراني على الحدود الشمالية. بحسب ما نقله موقع " عرب 48 ".

وفي كلمة ألقاها في مقر وزارة الأمن في تل أبيب قال رئيس أركان إسرائيل: "أدت إلى نتائج عملية كثيرة، غالبيتها غير بادية للعيان".

مؤكدا أن "الجيش سيواصل العمل على تعزيز الردع والجاهزية لتمكين الدولة من التطور والازدهار بأمان".

إلى ذلك، رفضت إسرائيل عرضا روسيا للحفاظ على تواجد القوات الإيرانية في سوريا على بعد 100 كيلومتر من خط وقف إطلاق النار في مرتفعات الجولان.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس هيئة أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف.