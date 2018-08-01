فشل تجربة صاروخ باليستي أمريكي

أعلن سلاح الجو الأمريكي اليوم، الثلاثاء 31 يوليو/تموز، فشل تجربة لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات من نوع "مينوتيمان-3" من كاليفورنيا.

وبحسب فرانس برس، جاء في بيان لقيادة سلاح الجو الأمريكي المكلف هذا النوع من أسلحة الردع، إن الصاروخ الذي لم يكن مذخرا تحطم فوق المحيط الهادي بسبب "خلل".

© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation فيديو لاختبار أحدث صاروخ باليستي روسي "سارمات"

ولم يكشف سلاح الجو نوع الخلل الذي وقع في الصاروخ الذي أطلق من قاعدة فاندبرغ.

واكتفى بيان سلاح الجو الأمريكي بالقول، "كل حدث غير متوقع خلال التجربة يمكن أن يعتبر خللا".

وتابع البيان، "بما أن الخلل يمكن أن ينتج من أسباب عدة مرتبطة بالتجهيز نفسه لا بد من تحليل دقيق لتحديد اسباب فشل التجرية".

وتعمل الولايات المتحدة بشكل دوري على تجربة صواريخها البالستية، وتعود أخر تجربة لصواريخ من هذا النوع الى أبريل الماضي وتمت بنجاح.

ورغم انتهاء الحرب الباردة لا يزال لدى الولايات المتحدة مئات الصواريخ من نوع "مينوتيمان-3" مخبأة في تحصينات تحت الأرض في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ويعمل سلاح الجو الأميركي على تحديث صواريخه من هذا النوع خلال السنوات العشرين المقبلة، على أن يستبدلها بصاروخ جديد يعرف حتى الأن باسم "ردع استراتيجي أرضي".