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20:11 05 أغسطس/ أب 2018
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    رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب

    محامي ترامب: الرئيس سيقاوم أي استدعاء من المحقق الخاص بشأن "التدخلات الروسية"

    © AP Photo / Michael Conroy
    العالم
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    قال أحد محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، إن محامي الرئيس سيتحدون أمام المحاكم أي استدعاء من المحقق الخاص في اتصالات بين حملته الانتخابية عام 2016 وروسيا.

    وقال المحامي جاي سيكولو لشبكة "أيه.بي.سي" التلفزيونية إن أي معركة قانونية بشأن ما إذا كان يمكن إجبار الرئيس على الإدلاء بشهادته سترفع إلى المحكمة العليا.

    لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي، فنلندا 16 يويليو/ تموز 2018
    © Sputnik . Sergei Guneyev
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    وقال المحامي إن ترامب لم يقرر بعد ما إذا كان سيتطوع بالجلوس لإجراء حديث مع المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر المكلف بالتحقيق فيما إذا كانت روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية عام 2016 وفي أي تنسيق محتمل بين حملة ترامب ومسؤولين من موسكو، بحسب وكالة "رويترز".

    ونفت روسيا اتهامات أجهزة مخابرات أمريكية بتدخلها في الانتخابات، ونفى ترامب أي تواطئ ووصف تحقيق مولر بـ"الملاحقة السياسية".

    وسيكون من حق مولر إصدار طلب استدعاء يجبر الرئيس على الإدلاء بشهادته إذا اختار ترامب غير ذلك.

    وقال سيكولو:"إن من سلطة الرئيس بموجب المادة الثانية في الدستور الأمريكي وقف أي تحقيق تجريه وزارة العدل".

    وتركز جزء من تحقيق مولر على اجتماع قبل شهور من الانتخابات التي جرت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عقد في برج ترامب في نيويورك بين مسؤولين روس وابن الرئيس ترامب ومساعدين له في الحملة الانتخابية.

    وقال ترامب وابنه في ذلك الوقت إن ترامب المرشح للرئاسة لم يكن على علم بهذا الاجتماع وإن الاجتماع نفسه لم يكن مفيدا للحملة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    حملة ترامب الانتخابية, التدخل الروسي في الانتخابات, دونالد ترامب, أمريكا, روسيا
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