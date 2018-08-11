أردوغان: من الخطأ محاولة تأديب تركيا عن طريق التهديد

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه من الخطأ محاولة تأديب بلاده عن طريق التهديد، وذلك في إشارة إلى حديث الولايات المتحدة الأمريكية بشأن العقوبات.

وأضاف الرئيس، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول"، "إنهم يهددوننا، لا يمكنهم إخضاع هذه الأمة عبر لغة التهديد إطلاقا، نحن نفهم لغة القانون والحق".

#عاجل | #أردوغان: إنهم يهددوننا (#الولايات_المتحدة)، لا يمكنهم إخضاع هذه الأمة عبر لغة التهديد إطلاقا، نحن نفهم لغة القانون والحق pic.twitter.com/cym6lRbz6K — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 11, 2018

​وتابع "أوجه الخطاب إلى مسؤولي الولايات المتحدة مجددا، أنتم تتخلون عن شريك استراتيجي في حلف شمال الأطلسي، مقابل قس، هذا أمر مؤسف".

#عاجل | أردوغان: أوجه الخطاب إلى مسؤولي الولايات المتحدة مجددا، انتم تتخلون عن شريك استراتيجي في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مقابل قس، هذا أمر مؤسف — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 11, 2018

​وأكد الرئيس التركي "نحن ننهض بإذن الله من المكان الذي نقع فيه. بالأمس نهضنا وننهض اليوم وغدا. يكفي أن يقف شعبي صامدا".

#عاجل | #أردوغان: نحن ننهض بإذن الله من المكان الذي نقع فيه. بالأمس نهضنا وننهض اليوم وغدًا. يكفي أن يقف شعبي صامدًا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 11, 2018

وانحدرت الليرة التركية لأدنى مستوياتها، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على أنقرة، الأمر الذي أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتشهد العلاقات الأمريكية التركية أزمة دبلوماسية، بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، وذلك على خلفية احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برونسون.

وتحتجز السلطات التركية القس الأمريكي، الذي كان يدير كنيسة بروتستانتية في إزمير، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بتهمة العمل لصالح شبكة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني.

وتعتبر تركيا هذين الكيانين إرهابيين، كما وجهت اتهامات للقس بالتجسس لأغراض سياسية وعسكرية. وينفي القس بشكل قاطع هذه الاتهامات.