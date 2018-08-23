مصدر بالخارجية الروسية: لقاء موسكو حول أفغانستان سيعقد حتى في حال عدم مشاركة ممثلي كابول

قال مصدر بالخارجية الروسية إن لقاء موسكو حول أفغانستان، يوم 4 سبتمبر/أيلول، سيعقد حتى في حال عدم مشاركة ممثلي كابول.

موسكو —سبوتنيك. وأضاف المصدر أن لقاء صيغة موسكو المخطط له سيعقد "حتى لو اتخذ ممثلو كابول الرسميون قرارا بعدم المشاركة".

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova روسيا تأسف لرفض أمريكا المشاركة في مؤتمر موسكو بشأن أفغانستان

وأعلنت الحكومة الأفغانية عن رفضها المشاركة في لقاء موسكو حول أفغانستان المزمع عقده في موسكو.

حيث نقلت وكالة "طلوع نيوز" عن وزارة الخارجية الأفغانية: "يجب تنفيذ عملية السلام تحت قيادة جمهورية أفغانستان الإسلامية، ونحن لن نشارك في محادثات موسكو".

وجرى إطلاق "صيغة موسكو" للمشاورات بشأن أفغانستان في فبراير/شباط من عام 2017.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن هذه الصيغة تناسب الحوار المباشر بين كابول و"طالبان". كما أعرب عن أسفه لرفض الولايات المتحدة المشاركة في مؤتمر هذه الصيغة.

وصرح السفير الأفغاني لدى روسيا عبد القيوم كوشاي، لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن كابول لا تعترض على مجيء حركة "طالبان".