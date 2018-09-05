ترامب يرأس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران

قالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب سيرأس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران هذا الشهر لتسليط الضوء على "انتهاكاتها للقانون الدولي" خلال التجمع السنوي لزعماء العالم في نيويورك.

وبحسب "فرانس برس"، من المقرر عقد الاجتماع اثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 أيلول/سبتمبر، لكن روسيا أبدت تحفظات حيال ذلك.

© REUTERS / Lisi Niesner روحاني: هذه رسالتنا لأعداء إيران

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي عن مشاركة الرئيس الإيراني حسن روحاني في الاجتماع، أجابت هايلي إن ذلك سيكون "من حقه".

وقالت "من الصعب العثور على مكان في العالم حيث لا تخوض إيران نزاعا. يجب على إيران أن تفهم أن العالم يراقب أنشطتها".

وتابعت "نحن لا نبحث عن نتيجة ملموسة" في هذا الاجتماع حول إيران، موحية ضمنا إلى نشر إعلان مشترك أو إجراء محدد من قبل مجلس الأمن.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تسعى فقط إلى إظهار "ما تفعله إيران في العالم".

ومنذ تولى الرئيس ترامب منصبه مطلع عام 2017 باتت إيران العدو اللدود لواشنطن.

في اجتماع صباح أمس الثلاثاء في مجلس الأمن، احتجت روسيا على عقد الاجتماع حول إيران. وأكدت ضرورة الحديث خلال الاجتماع، في حال انعقاده، عن تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.