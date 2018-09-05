استخدم كلمة نابية... ظريف يهاجم ترامب عبر تويتر

© AP Photo / Richard Drew ترامب يرأس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأنه يعتزم "استغلال" رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لانتقاد طهران الخصم اللدود لواشنطن.

وكتب ظريف في تغريدة على "تويتر": يعتزم (ترامب) استغلال رئاسة مجلس الأمن لتوجيه الجلسة… إلى لوم إيران على الفظائع التي أطلقت الولايات المتحدة وعملاؤها لها العنان في أنحاء الشرق الأوسط. وقاحة".

وكانت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قد ذكرت أمس الثلاثاء إن ترامب سيرأس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران هذا الشهر لتسليط الضوء على "انتهاكاتها للقانون الدولي" خلال التجمع السنوي لزعماء العالم في نيويورك. بحسب ما نقلته "رويترز".