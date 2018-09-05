استخدم كلمة نابية... ظريف يهاجم ترامب عبر تويتر

وكتب ظريف في تغريدة على "تويتر": يعتزم (ترامب) استغلال رئاسة مجلس الأمن لتوجيه الجلسة… إلى لوم إيران على الفظائع التي أطلقت الولايات المتحدة وعملاؤها لها العنان في أنحاء الشرق الأوسط. وقاحة".
وكانت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قد ذكرت أمس الثلاثاء إن ترامب سيرأس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران هذا الشهر لتسليط الضوء على "انتهاكاتها للقانون الدولي" خلال التجمع السنوي لزعماء العالم في نيويورك. بحسب ما نقلته "رويترز".
There's only one UNSC resolution on Iran..@realDonaldTrump is violating it & bullying others to do same. Now he plans to abuse presidency of SC to divert a session—item devoted to Palestine for 70 yrs— to blame Iran for horrors US & clients have unleashed across M.E. #chutzpah
— Javad Zarif (@JZarif) September 5, 2018
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