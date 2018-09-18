رئيس شركة "علي بابا" العملاقة يتحدث عن أمد الحرب التجارية الأمريكية الصينية

قال جاك ما رئيس مجلس إدارة "علي بابا"، اليوم الثلاثاء، إن الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تدوم لما يصل إلى 20 عاما، مضيفا أنها ستكون "مبعث فوضى" لجميع الأطراف الضالعة فيها.

كان ما يتحدث خلال مؤتمر للمستثمرين تنظمه علي بابا بعد أن قالت واشنطن إنها ستفرض رسوما جمركية على واردات صينية إضافية قيمتها 200 مليار دولار وهو ما أعلنت بكين أنها سترد عليه.

© REUTERS / Hyungwon Kang "حرب تجارية"...أمريكا تفرض رسوما إضافية على البضائع الصينية

وقال ما إن من المرجح أن تؤثر التوترات التجارية سلبا على الشركات الصينية والأجنبية وبشكل فوري. وتوقع أن تنقل الشركات الصينية الإنتاج إلى دول أخرى في المدى المتوسط للالتفاف على الرسوم، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف خلال المناسبة المخصصة للمساهمين في هانغتشو:" قد تفوز في المعركة وتخسر الحرب.. في المدى المتوسط، ستنتقل العديد من الشركات الصينية إلى دول أخرى".

وقال إن ثمة حاجة إلى قواعد تجارة جديدة على المدى الطويل.

وتابع: "حتى إذا تقاعد ترامب، فسيأتي رئيس جديد وسوف تستمر… نحتاج إلى قواعد تجارة جديدة، يجب أن نطور منظمة التجارة العالمية".

جاءت تصريحات ما ضمن ما وصفه بخطابه الأخير للمساهمين كرئيس لمجلس إدارة شركة الإنترنت الصينية العملاقة.

كان ما أعلن الأسبوع الماضي أنه سيترك منصبه خلال عام ليخلفه الرئيس التنفيذي دانييل تشانغ.

وفي العام الماضي، التقى ما بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث تعهد بخلق مليون وظيفة أمريكية ترتبط بصغار التجار الذين يبيعون على منصات علي بابا.

لكن العلاقات التجارية تدهورت منذ ذلك الحين بين الصين والولايات المتحدة ليدخل البلدان في دوامة تصعيد متبادل للرسوم الجمركية.