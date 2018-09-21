أنقرة تكشف عن نقاشات هامة مع روسيا بخصوص المنطقة منزوعة السلاح في إدلب

أكدت وزارة الدفاع التركية أنها ناقشت مع روسيا تحديد حدود المنطقة المنزوعة من السلاح في إدلب.

أنطاكيا — سبوتنيك . أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة، أن حدود المنطقة المنزوعة من السلاح في محافظة إدلب السورية تم تحديدها خلال اجتماع عقد مع الوفد الروسي بين 19 و21 أيلول/ سبتمبر الجاري في أنقرة.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: "عقدنا اجتماعا مع وفد روسي بين 19 و21 أيلول/ سبتمبر الجاري، في مقر الوزارة بأنقرة، تناولنا خلاله أسس تطبيق اتفاق سوتشي حول إدلب".

وأضافت الوزارة أنه "تم خلال الاجتماع تحديد حدود المنطقة المنزوعة من السلاح في إدلب آخذين بعين الاعتبار البنية الجغرافية وخصائص المناطق السكنية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توصل لـ "قرار متفق عليه حول إدلب السورية" مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي يوم الاثنين الماضي، ينص على خط فصل منزوع السلاح بين المجموعات المسلحة والجيش العربي السوري في إدلب، وبحسب الاتفاق، فإن القوات التركية والشرطة العسكرية الروسية ستجريان دوريات مشتركة في منطقة خط الفصل في إدلب.