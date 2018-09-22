الأسد لروحاني: نقف معكم بكل ما نملك من قوة في وجه هذه الأعمال الإرهابية

وجه الرئيس السوري بشار الأسد برقية لنظيره الإيراني حسن روحاني أكد فيها وقوف سوريا إلى جانب إيران في وجه الإرهاب.

وجه الرئيس السوري بشار الأسد اليوم برقية لنظيره الإيراني حسن روحاني أعرب فيها عن تعازيه الحارة بضحايا العمل الإرهابي الذي استهدف العرض العسكري في مدينة الأهواز جنوب إيران.

وعبر الرئيس السوري في البرقية عن إدانته الشديدة لهذا العمل المجرم والجبان. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ونصت برقية الرئيس الأسد: ببالغ الأسى تلقينا خبر الهجوم الإرهابي على العرض العسكري في مدينة الأهواز جنوب إيران وإنني إذ أعبر لكم وللشعب الإيراني الصديق باسمي شخصيا وباسم شعب الجمهورية العربية السورية عن أحر التعازي بوقوع ضحايا أبرياء فإننا أيضا ندين وبأشد العبارات هذا العمل الإرهابي المجرم والجبان.

وأشار الأسد إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقفت ضد الإرهاب في سوريا كما أدانت الإرهاب على الساحة الدولية وكانت دائما صادقة في موقفها المبدئي والحازم ضد الإرهاب التكفيري والإجرامي.

وتابع الرئيس السوري: أؤكد لكم وللشعب الإيراني الصديق مجددا أننا نقف معكم بكل ما نملك من قوة في وجه هذه الأعمال الارهابية كما نأمل أن يفهم داعمو الارهاب وممولوه ومشجعوه أن هذا الخطر يهدد الأسرة الإنسانية جمعاء في كل مكان ونهيب بهم أن يراجعوا مواقفهم في دعم هذا الإرهاب في مناطق مختلفة من العالم.