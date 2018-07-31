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21:57 31 يوليو/ تموز 2018
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    وثيقة لتنظيم داعش الإرهابي وجدها الجيش السوري بعد تقدمه في حوض اليرموك

    الأوقاف السورية تحرق كتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب وتطهر البلاد من إرث الوهابية

    © Sputnik . FIRAS ALAHMAD
    العالم العربي
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    أعلنت وزارة الأوقاف السورية أن دمشق والغوطة الشرقية أصبحت خالية من كافة الكتب الوهابية والفتاوى التي صدرت عن تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين (المحظورين في روسيا).

    الوضع في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، سوريا
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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    أعلن مدير مكتب وزير الأوقاف السوري، الدكتور نبيل سليمان، أن دمشق والغوطة الشرقية أصبحت خالية من كافة الكتب الوهابية والفتاوى التي صدرت عن تنظيمي "داعش" و"النصرة" الإرهابيين، وذلك بعد تنفيذ الجولات الميدانية في كل الأماكن والمناطق التي تم تحريرها من قبل وحدات الجيش السوري.

    مشيرا إلى أنه تم البحث في كافة المساجد في الغوطة الشرقية التي كان تنظيما "داعش" و"النصرة" الإرهابيان يقومان باستخدامها كمقرات لنشر الفكر الوهابي من خلال نشر فكر ابن تيمية الوهابي، وسواه ممن يدعون للفكر التكفيري.

    ولفت الدكتور سليمان إلى العثور في مناطق الغوطة الشرقية التي حررها الجيش السوري منذ أشهر على العديد من المكاتب والمكتبات والمساجد التي تحوي عددا كبيرا من كتب ابن تيمية،  حيث قامت وزارة الأوقاف بمصادرتها وحرقها، خوفا من تسرب هذه الكتب وما تحمله من فكر تكفيري وظلامي، إلى المناطق الآمنة في دمشق وغيرها، مؤكدا بأنه منذ عام 2012 تمت مصادرة كافة الكتب التكفيرية لابن تيمية وكتب ابن القيم الجوزية، وكتب قطب، ومنع تداولها في كافة الأراضي السورية.

    محمد صلاح
    © REUTERS / CRAIG BROUGH
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    وكان وزير الأوقاف السوري قد أصدر تعميما يؤكد فيه على تعميم سابق صدر في عام 2012 تم توجيهه إلى مديري وزارة الأوقاف والمفتين والخطباء وأئمة المساجد ومديري المعاهد والثانويات الشرعية ومدراء المعاهد بالطلب منهم التدقيق والتشديد في كافة مكتبات المساجد والمعاهد والمدارس الشرعية، بحثا عن وجود كتب أو كتيبات وهابية أو فتاوى ابن تيمية ومؤلفاته، ومصادرتها فورا، ومنع تداولها في أي مؤسسة دينية، والتأكيد على خطباء المساجد والمفتين بعدم طرح أي أفكار، أو إصدار أية فتاوى تستند إلى الوهابية، أو إلى فتاوى ابن تيمية الضالة التكفيرية، وأكد التعميم على رفع الصفة الدينية على كل من يخالف هذا القرار وإحالته إلى القضاء.

    وتتعرض سوريا منذ نحو 8 سنوات لحرب ضد "جماعات العنف التكفيري" التي تمارس القتل، وتنشر التكفير في آن معا، حيث شكلت "القاعدة" مجموعات إرهابية مسلحة تحت مسميات عدة، تحمل في طياتها أهدافا مختلفة، أهمها الوصول إلى السلطة لبناء الدولة وفق رؤيتها التكفيرية.

    وعمد تنظيما "داعش" و"النصرة" الإرهابيان اللذان سيطرا خلال السنوات الماضية على أكثر من نصف مساحة سوريا، إلى إلغاء مناهج التعليم والتربية، واستبدالها بمناهج وهابية ضمن سياسة واستراتيجية مدروسة تركز على الأطفال لتنشئتهم على الفكر التكفيري، وبالتالي خلق أجيال بأكملها تعتقد بمعتقداتهم وتدين بتعاليمهم، ويستند معظم هذه المناهج على أفكار وفتاوى ابن تيمية وأفكار وتعاليم محمد بن عبد الوهاب.

    ويعد ابن تيمية الذي عاش في القرن الثالث عشر الميلادي من أخطر أئمة الفتنة الذين نشروا الفكر المتطرف والإرهابي في الأمة الإسلامية من تكفير المسلمين وغير المسلمين، واستحلال دمائهم وحرماتهم لمجرد الاختلاف على أبسط المسائل في أداء العبادات.

    وتتناقل الجماعات الإرهابية والمتطرفة مؤلفاته وفتاويه، وصولا إلى تنظيمي "داعش" و"النصرة" الإرهابيين، اللذين سفكا باسم هذا الفكر وبالاعتماد على فتاويه دماء مئات الآلاف من الأبرياء، مستخدمين أبشع طرق التعذيب والقتل وقطع الرؤوس وحرق الأحياء.

    قرار وزارة الأوقاف السورية حرق كتب الوهابية
    © Sputnik .
    قرار وزارة الأوقاف السورية حرق كتب الوهابية
    تعميم وزارة الأوقاف السورية بخصوص التخلص من كتب الوهابية
    © Sputnik .
    تعميم وزارة الأوقاف السورية بخصوص التخلص من كتب الوهابية

    انظر أيضا:

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    المؤتمر الإعلامي الدولي لمواجهة الإرهاب التكفيري
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