إطلالة جريئة للفنانة أليسا ميلانو أمام مجلس الشيوخ الأمريكي (صور)

حضرت الممثلة، المغنية الأمريكية، أليسا ميلانو، جلسة استماع أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي بخصوص الاتهامات الموجهة لمرشح الرئيس الأمريكي بريت كافانو.

وأثارت الإطلالة الجريئة للمغنية الأمريكية أليسا ميلانو، موجة غضب، لحضورها مجلس الشيوخ بثوب غير محتشم، بحسب ما وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويواجه بريت كافانو مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمحكمة عدة تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي.

وأدلت الأستاذة الجامعية الأمريكية كريستين بلازي فورد، يوم الخميس الماضي، بتفاصيل زعمت فيها أن كافانو اعتدى عليها جنسيا قبل 37 عاما.

.@Alyssa_Milano is in the Kavanaugh hearing room… pictures via C-SPAN photog @KristinaBuddenh in the room pic.twitter.com/UvRT3xuLSs — CSPAN (@cspan) September 27, 2018

ووجهت امرأتان أخريان اتهامات مماثلة لكافانو الذي كان ترامب قد اختاره للمنصب في يوليو/ تموز والذي نفى تلك المزاعم تماما.

I believe Dr. Christine Blasey Ford. pic.twitter.com/vkJ1NYU6pt — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) September 27, 2018

و في السياق نفسه أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، على ضرورة أن يجري مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) تحقيقا شاملا في ادعاءات التحرش الجنسي الموجهة لمرشحه لرئاسة المحكمة العليا بريت كافانو.

وتعرف الفنانة أليسا ميلانو بدعواتها الاحتجاجية ذات الصيت الواسع، أبرزها إطلاق هاشتاغ " MeToo"لدعوة النساء إلى مشاركة قصص التحرش الجنسي والاعتداء والاغتصاب، لتسليط الضوء على معاناتهن.

© REUTERS / Jim Bourg الممثلة والمغنية الأمريكية أليسا ميلانو

وكانت ميلانو السبب في الانتشار الواسع للوسم بعد انفجار فضيحة المنتج الأمريكي الشهير، هارفي وينستين، في هوليوود، واتهامه من قبل أكثر من أربعين امرأة بالتحرش والاعتداء الجنسي.