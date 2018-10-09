وكالة: الأمن التركي فتش طائرة قادمة من السعودية في إسطنبول يوم اختفاء خاشقجي

فتشت السلطات التركية طائرة قادمة من السعودية هبطت على مدرج مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول، يوم اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الثلاثاء الماضي، عبر أجهزة المسح قبل مغادرتها في نفس اليوم.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن مسؤولين أمنيين فتشوا ركاب الطائرة الخاصة وحقائبهم، عبر أجهزة المسح قبل مغادرتها المدرج في نفس اليوم، وذلك بعد أن وصلت أنباء عن اختفاء خاشقجي.

MURAD SEZER لماذا سمحت السعودية للسلطات التركية بتفتيش قنصليتها بحثا عن خاشقجي

وأوضحت الوكالة أن المسؤولين الأمنيين فتشوا الطائرة التي كانت مستعدة للمغادرة، ولم يعثروا على أثر له صلة باختفاء خاشقجي، وعقب ذلك سمحوا لها بالمغادرة.

واختفى خاشقجي (59 عاما)، يوم الثلاثاء الماضي، بعدما دخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول لكنه لم يخرج منها، فيما نفت القنصلية السعودية احتجاز خاشقجي وقالت إنه خرج. كما تحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن أزمة احتجاز الصحفي جمال خاشقجي. وقال، في حوار له مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إنه مستعد للسماح لتركيا بتفتيش القنصلية في إسطنبول بحثا عن الصحفي جمال خاشقجي الذي اختفى هذا الأسبوع.

كما أعلنت السلطات التركية أنها فتحت تحقيقا رسميا في قضية اختفاء خاشقجي، فيما ذكرت مصادر أمنية تركية، مساء السبت الماضي، أن "15 سعوديا بينهم مسؤولين وصلوا إلى مدينة إسطنبول بطائرتين ودخلوا القنصلية بالتزامن مع وجود خاشقجي فيها ومن ثم عادوا إلى بلادهم".

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، يوم الاثنين، استدعاء السفير السعودي في تركيا، لإخباره بضرورة التعاون بين البلدين في التحقيقات الجارية في قضية اختفاء خاشقجي.