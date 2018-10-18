السيسي ليس أول زعيم عربي يرافق بوتين في سيارته الـ "أوروس" (فيديو وصور)

تعد سيارة "أوروس" واحدة من أكثر السيارات فخامة وتأمينا حول العالم، بصورة جعلت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصدر قرارا عام 2012 بالاستغناء عن السيارات الأجنبية لتحل محلها تلك السيارة.

وعقب انتهاء المحادثات المشتركة بين بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء 17 أكتوبر / تشرين الأول، قام بوتين برفقة الرئيس المصري في جولة داخل سيارته الجديدة "أوروس".

© Sputnik . Ilya Pitalev السيارات الروسية "أوروس" سينتا" (Aurus Senat) في معرض موسكو الدولي للسيارات 2018

ويقول موقع "ذي درايف" الأمريكي إنها المرة الأولى منذ عقود، التي يستخدم فيها رئيس روسيا سيارة رئاسية تم إنتاجها محليا.

© Sputnik . Ilya Pitalev السيارات الروسية "أوروس" سينتا" (Aurus Senat) في معرض موسكو الدولي للسيارات 2018

وسيارة "أوروس" هي جزء من مشروع"كورتيج"، الذي ينتج سيارات فاخرة بمعايير عالية للشخصيات المهمة.

«А это уже легкая версия»: Путин прокатил Сиси по автодрому на «гражданской» модификации седана «Аурус» pic.twitter.com/uygIH6CfIp — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 17, 2018

تمتلك السيارة محركا قويا، ويمكن التعرف على مكوناته من خلال فيديو عرضه موظفو شركة "كورتيج"، ويظهر في الفيديو عملية تجميع علبة الحركة الأوتوماتيكية لسيارة "أوروس سينتا".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، رافق بوتين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، في تلك السيارة.

وفي شهر يوليو / تموز، وقع صندوق الدفاع والأمن والتنمية "دي إس دي أف" التابع لشركة "توازن" الإماراتية، اتفاق دخول مشروع مشترك لصناعة سيارات "أوروس" ضمن مشروع "كورتيج" الروسي واستثمار 110 مليون يورو.

وأبدت دولة الإمارات اهتمامها بشراء السيارة الروسية الجديدة، في أغسطس / آب الماضي، حسبما أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، في ذلك الحين.

وكان بوتين قد توجه بالسيارة من مبنى الكرملين الأول إلى قصر الكرملين الكبير لحضور مراسم التنصيب في ولايته الرئاسية الجديدة.

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