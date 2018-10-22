نصيحة صهر ترامب إلى محمد بن سلمان في قضية خاشقجي

قال كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، إن الولايات المتحدة لا تزال في مرحلة "تقصي الحقائق" بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وردا على سؤال حول مصداقية التحقيق السعودي حول القضية، قال كوشنر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، "إننا نحصل على الحقائق من أماكن متعددة".

وأضاف "إدارة ترامب لا تزال في مرحلة تقصي الحقائق. كما أن ترامب وبومبيو سيقرران المسار بعد معرفة الحقائق بشأن قضية خاشقجي"، مؤكدا أن السعودية حليف مهم.

Jared Kushner says the Trump administration is still working to determine all the facts surrounding the death of Jamal Khashoggi. #CITIZENCNN



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​وتابع "طالبت ابن سلمان بالشفافية حول مقتل خاشقجي واتخاذ الأمر بجدية"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وأعلنت الرياض، مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.