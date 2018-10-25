إسرائيل تتحدث عن ابتكارات تفتح أبواب العرب أمامها

وقال نتنياهو خلال زيارته إلى معرض الابتكارات التكنولوجية في تل أبيب، اليوم الخميس، إنه "اعتقدوا دائما أنه إذا حللنا القضية الفلسطينية، فإن هذا سيفتح الباب أمام علاقات مع العالم العربي. وهذا صحيح، إذا كان بالإمكان القيام بذلك. وصحيح أيضا أنه إذا كنا سنفتح الباب إلى العالم العربي ونطبع العلاقات معه، فإنه سيدفع الحل مع الفلسطينيين. ونحن نفعل هذا. والمفتاح هو الابتكارات التكنولوجية، والجميع يدركون هذا الأمر". بحسب ما نقله "عرب 48".

وكان رئيس الحكومة نتنياهو قد وصل إلى معرض الابتكارات برفقة نائب الرئيس الصيني، جوان تشي شان، ومعهما مؤسس شركة المبيعات عبر الإنترنت العملاقة "علي بابا"، جاك ما.

من جانبه، اعتبر نائب الرئيس الصيني أنه "تحولت إسرائيل طوال 70 عاما من دولة هجرة مع أسس ضعيفة إلى إحدى الدول القوية في الشرق الأوسط بسبب الابتكارات التكنولوجية.

من جهته قال رئيس "علي بابا"، جاك ما، "إننا ندخل عالما جديدا، وأية ثورة تكنولوجية تسبب تزعزع. الثورة الأولى تسببت بالحرب العالمية الأولى، والثورة الثانية تسببت بالحرب العالمية الثانية. ونحن لسنا بحاجة إلى حرب ثالثة. ولكن إذا حاربنا، فينبغي أن تكون حربا ضد الفقر والأمراض. وأعتقد أن الطريق للقيام بذلك هو التعليم.

وأشار إلى أن "الابتكارات الإسرائيلية نابعة من الحاجة. إذ لا توجد موارد ولا مياه لدى إسرائيل، ولكن توجد هنا ابتكارات من أجل الصمود. ليس لديكم جواهر، ولكن لديكم واحدة من أكبر بورصات الجواهر في العالم. وليس لديكم مياه ولكن أنتم إحدى أكبر الدول مصدرة الفاكهة إلى أوروبا".