تسجيل
15:08 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

    إسرائيل تتحدث عن ابتكارات تفتح أبواب العرب أمامها

    © REUTERS / AMIR COHEN
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10

    عاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مرة أخرى للحديث عن فتح أبواب أوسع للعلاقات بين إسرائيل ودول في العالم العربي.

    وقال نتنياهو خلال زيارته إلى معرض الابتكارات التكنولوجية في تل أبيب، اليوم الخميس، إنه "اعتقدوا دائما أنه إذا حللنا القضية الفلسطينية، فإن هذا سيفتح الباب أمام علاقات مع العالم العربي. وهذا صحيح، إذا كان بالإمكان القيام بذلك. وصحيح أيضا أنه إذا كنا سنفتح الباب إلى العالم العربي ونطبع العلاقات معه، فإنه سيدفع الحل مع الفلسطينيين. ونحن نفعل هذا. والمفتاح هو الابتكارات التكنولوجية، والجميع يدركون هذا الأمر". بحسب ما نقله "عرب 48".

    بنيامن نتنياهو
    © AP Photo/ DEBBIE HILL
    نتنياهو: العرب يدركون أن إسرائيل لم تعد عدوتهم

    وكان رئيس الحكومة نتنياهو قد وصل إلى معرض الابتكارات برفقة نائب الرئيس الصيني، جوان تشي شان، ومعهما مؤسس شركة المبيعات عبر الإنترنت العملاقة "علي بابا"، جاك ما.

    من جانبه، اعتبر نائب الرئيس الصيني أنه "تحولت إسرائيل طوال 70 عاما من دولة هجرة مع أسس ضعيفة إلى إحدى الدول القوية في الشرق الأوسط بسبب الابتكارات التكنولوجية.

    من جهته قال رئيس "علي بابا"، جاك ما، "إننا ندخل عالما جديدا، وأية ثورة تكنولوجية تسبب تزعزع. الثورة الأولى تسببت بالحرب العالمية الأولى، والثورة الثانية تسببت بالحرب العالمية الثانية. ونحن لسنا بحاجة إلى حرب ثالثة. ولكن إذا حاربنا، فينبغي أن تكون حربا ضد الفقر والأمراض. وأعتقد أن الطريق للقيام بذلك هو التعليم.

    وأشار إلى أن "الابتكارات الإسرائيلية نابعة من الحاجة. إذ لا توجد موارد ولا مياه لدى إسرائيل، ولكن توجد هنا ابتكارات من أجل الصمود. ليس لديكم جواهر، ولكن لديكم واحدة من أكبر بورصات الجواهر في العالم. وليس لديكم مياه ولكن أنتم إحدى أكبر الدول مصدرة الفاكهة إلى أوروبا".

    انظر أيضا:

    وزير المخابرات المصري يلتقي نتنياهو وعباس الأسبوع المقبل
    بعد وصول "إس-300"... نتنياهو: إسرائيل ستواصل غاراتها في سوريا
    نتنياهو: سنجري حوارا مع شركاء جدد في المنطقة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إسرائيل, تطبيع العلاقات, الحكومات العربية, الحكومة الإسرائيلية, بنيامين نتنياهو, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مدينة شينزين (أو شنتشن)، الصين
    أفضل مدن للسياحة لعام 2019 من بينها مدينة عربية
    سخرية أوكرانية تضرب أقوى نظام صاروخي لبوروشينكو
    سخرية أوكرانية تضرب "أقوى نظام صاروخي" لبوروشينكو
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك