نتنياهو: لاعب الجودو جعلنا نعزف النشيد الوطني في أبوظبي لأول مرة

حصد لاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي في أبوظبي، مساء اليوم الأحد 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الميدالية الذهبية بوزن أقصاه واحد وثمانون كيلوغراما في بطولة "غراند سلام"، كما عزف النشيد الوطني الإسرائيلي "هتكڤا" لأول مرة في دولة الإمارات العربية.

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وقالت قناة "أي 24 نيوز" الإسرائيلية إن "اللاعب موكي حصد الميدالية الذهبية بعد تغلبه على خصومه من الجبل الأسود، الولايات المتحدة وكازخستان، وفي المباراة النهائية تغلب على اللاعب البلجيكي ماتياس كاسة".

وأضافت القناة:"بفضل هذا الإنجاز الرياضي الكبير، تم لأول مرة في التاريخ عزف النشيد الوطني "هتكفا" في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وقال موكي بعد الفوز:"أنا في غاية السعادة بعد أن أسمع هنا النشيد الوطني "هتكفا"، الأمر مؤثر جدا".

وهنأ ‏رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو لاعب رياضة "الجودو"، وقال:‏"جلبت لنا فخرا عظيما حيث تم بفضلك عزف نشيدنا الوطني لأول مرة في أبوظبي. كلنا نفتخر بك كثيرا".

أقول للاعب الجودو الإسرائيلي ساغي موكي الذي فاز قبل قليل بالميدالية الذهبية في بطولة #الجودو المنعقدة في #أبوظبي:



"جلبت لنا فخرا عظيما حيث تم بفضلك عزف نشيدنا الوطني لأول مرة في أبوظبي. جميعنا نفتخر بك كثيرا!" pic.twitter.com/3XhYJ1xBsS — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) October 28, 2018

وتعد هذه هي المرة الأولى، الذي يتنافس لاعبون إسرائيليون في بطولة دولية في أبو ظبي تحت العلم الإسرائيلي، حيث اضطروا في المسابقات السابقة الظهور تحت العلم الدولي.

وترأس البعثة الإسرائيلية وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغف، وهي التي سلمت ساغي الميدالية.