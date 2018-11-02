تركيا تمنع تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود

أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، أن شركة "آفيسي بترول" التركية امتنعت عن تزويد بعض الطائرات الإيرانية بالوقود في مطار إسطنبول الدولي.

ووفقا لـ "رويترز" فإن الطائرات الإيرانية واجهت مشاكل اليوم الجمعة في مطار إسطنبول حيث ألغيت إحدى الرحلات إلى المطار.

وأضاف التقرير أن بعض الطائرات ألغت تذاكر بعض ركابها كي تستطيع مواصلة الرحلة بكميات قليلة من الوقود.

© AP Photo / Emrah Gurel وزير: تركيا حصلت على إعفاء أمريكي من عقوبات إيران

وحسب التقارير، تقول شركة "آفيسي بترول" إنها لن تزود الطائرات الإيرانية بالوقود حتى تعلن الإدارة الأمريكية رسميا إعفاء تركيا من العقوبات الإيرانية.

وكان قد أعلن وزير الطاقة التركي أن واشنطن أعفت بلاده من العقوبات المفروضة على إيران.

شركات ماهان، ATA، قسم وآسمان تقوم برحلات يومية بين طهران وإسطنبول.

يأتي هذا في حين أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة إعادة فرض العقوبات على إيران التي رفعت وفق الاتفاق النووي عام 2015.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن أمريكا تهدف إلى تغيير سياسات النظام الإيراني بشكل جذري من خلال العقوبات.

وحذرت الولايات المتحدة دول العالم والمؤسسات الدولية والأشخاص من الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، حيث أكدت أنها سوف تفرض عقوباتها على كل من لا يلتزم بالعقوبات.

وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيف منوتشين، إن الدول والمؤسسات والأشخاص الذين يحاولون الالتفاف على العقوبات الإيرانية، سوف يتعرضون لعقوبات واشنطن.