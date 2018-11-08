"طالبان" تحضر اجتماع "صيغة موسكو" حول أفغانستان

© Sputnik . Maksim Blinov وفد كابول يغادر إلى موسكو للمشاركة في اجتماع "صيغة موسكو"

كابول — سبوتنيك . وأشار البيان إلى أن وفد المشاركين يتضمن: "محمد عباس ستانيكزاي، سلام حنفي، شهاب الدين ديلاور، ضياء عبد الرحمن مدني، محمد سهيل شاهين".

وتشارك الحركة في الاجتماع بدعوة رسمية من السلطات الروسية التي تنظم اللقاء في مسعى لدفع جهود السلام في البلاد.

وأوضح البيان أنه لن يكون هناك تفاوضات مع الحكومة الأفغانية خلال اجتماعات "صيغة موسكو" حول السلام في أفغانستان، ولكن محاولة لإيجاد حل سلمي لقضية أفغانستان.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيلقي كلمة في جلسة ما يعرف بـ "صيغة موسكو" حول أفغانستان المرتقبة يوم غد الجمعة، 9 تشرين الثاني/نوفمبر، بحضور وفد من حركة طالبان الأفغانية، ولأول مرة في لقاء دولي على مثل هذا المستوى الدولي الرفيع.

ويذكر أن الاجتماع سيعقد وراء الأبواب المغلقة في العاصمة الروسية في فندق "بريزيدنت"، على مستوى نواب وزراء الخارجية والممثلين الخاصين. ولم يخطط لتوقيع أي وثائق في اختتام الاجتماع.

وسبق للخارجية الروسية أن أعلنت بأنه تم إرسال الدعوات لحضور هذه الجلسة إلى الدول المشاركة في هذه المشاورات وهي، أفغانستان والهند وإيران وكازاخستان والصين وقرغيزيا وباكستان وطاجيكستان وتركمانيا وأوزبكستان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.