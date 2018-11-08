أمريكا تعرقل موافقة الأمم المتحدة على مساعدات لكوريا الشمالية

أظهرت وثائق، اليوم الخميس، أن العديد من الطلبات التي تقدمت بها جماعات إغاثة إنسانية للحصول على موافقة الأمم المتحدة لشحن مساعدات إلى كوريا الشمالية معطلة منذ أشهر بسبب طلب الولايات المتحدة مرارا المزيد من الوقت للنظر فيها.

وشدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية منذ 2006 لقطع التمويل عن برامج بيونغ يانغ النووية والخاصة بالصواريخ الباليستية. لكن تلك العقوبات تنص أيضا على أن بإمكان جماعات الإغاثة أن تطلب إعفاءات لإرسال مساعدات إنسانية.

وتقدم طلبات جماعات الإغاثة إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن على أن يتم الموافقة عليها بالإجماع.

© AP Photo / Cliff Owen بومبيو يؤجل اللقاء مع ممثلي كوريا الشمالية لأجل غير مسمى

لكن وفقا لـ"رويترز"، تشير وثائق اللجنة إلى أن إقرار طلب قدمته منظمة خيرية مقرها الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول وطلبات قدمتها منظمة مقرها أيرلندا والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في أغسطس/ آب تعطلت لأن واشنطن طلبت مزيدا من الوقت لبحث تلك الطلبات.

وليس هناك ما يلزم الولايات المتحدة بإعطاء اللجنة سببا لطلبها وقتا إضافيا. ولم ترد بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية بعد على طلب للتعليق.

ويناقش مجلس الأمن اليوم الخميس العقوبات على كوريا الشمالية في جلسة مغلقة بطلب من روسيا، ويتوقع بعض الدبلوماسيين أن يطرح ملف الإعفاءات الإنسانية خلالها.

وطلبت روسيا عقد الجلسة بعد تأجيل اجتماع كان مقررا اليوم بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومسؤولين من كوريا الشمالية في نيويورك.

وأصدرت لجنة عقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن في أغسطس مذكرة جديدة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة تطلب فيها "تقديم تفسير واضح" لكيفية تقديم طلبات الإعفاء للمساعدات الإنسانية.