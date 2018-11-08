أمريكا تعرقل موافقة الأمم المتحدة على مساعدات لكوريا الشمالية

وشدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية منذ 2006 لقطع التمويل عن برامج بيونغ يانغ النووية والخاصة بالصواريخ الباليستية. لكن تلك العقوبات تنص أيضا على أن بإمكان جماعات الإغاثة أن تطلب إعفاءات لإرسال مساعدات إنسانية.
وتقدم طلبات جماعات الإغاثة إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن على أن يتم الموافقة عليها بالإجماع.
وليس هناك ما يلزم الولايات المتحدة بإعطاء اللجنة سببا لطلبها وقتا إضافيا. ولم ترد بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية بعد على طلب للتعليق.
ويناقش مجلس الأمن اليوم الخميس العقوبات على كوريا الشمالية في جلسة مغلقة بطلب من روسيا، ويتوقع بعض الدبلوماسيين أن يطرح ملف الإعفاءات الإنسانية خلالها.
وطلبت روسيا عقد الجلسة بعد تأجيل اجتماع كان مقررا اليوم بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومسؤولين من كوريا الشمالية في نيويورك.
وأصدرت لجنة عقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن في أغسطس مذكرة جديدة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة تطلب فيها "تقديم تفسير واضح" لكيفية تقديم طلبات الإعفاء للمساعدات الإنسانية.
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