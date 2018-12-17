"فيسبوك" يحظر صفحة نجل نتنياهو بعد نشره تعليقات معادية للمسلمين

ذكر يائير نتنياهو النجل الأكبر لرئيس الوزراء الاسرائيلي، يوم الأحد، أن موقع "فيسبوك" حظر صفحته لمدة 24 ساعة بسبب نشره آراء اعتبرت معادية للمسلمين، ووصف يائير الشبكة الاجتماعية الأكبر في العالم بأنها "ديكتاتورية".

وكان يائير نتنياهو دعا في رسالة نشرها، الخميس، على صفحته في "فيسبوك" بعد وقوع هجمات فلسطينية، جميع المسلمين إلى مغادرة إسرائيل.

وكتب "هل تعلمون أين لا تحدث هجمات؟ في أيسلندا واليابان، حيث للمصادفة لا يوجد مسلمين".

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وفي منشور آخر تحدث عن أحد حلّين محتملين فقط للسلام، إما أن "يغادر كل اليهود (إسرائيل) أو يغادر كل المسلمين".

وأضاف "أنا أفضّل الخيار الثاني".

Facebook blocks page of Israeli PM's eldest son Yair Netanyahu for 24 hours over apparent anti-Muslim posts https://t.co/djeiHFb87t pic.twitter.com/ToVn5tx0C3 — AFP news agency (@AFP) December 17, 2018

وجاءت تعليقاته بعد مقتل جنديين إسرائيليين، الخميس، في محطة للحافلات في الضفة الغربية قرب أحدى المستوطنات.

وحذف فيسبوك منشورات يائير، ما دفعه للانتقال إلى "تويتر" لانتقاد الموقع الذي وصفه بأنه "ديكتاتورية الفكر".

לא זה פשוט לא יאומן. פייסבוק חוסמת אותי ל24 שעות על כך שביקרתי אותה! דיקטטורת מחשבות pic.twitter.com/P9U2bgz4Vi — Yair Netanyahu (@Yairhunn) December 16, 2018

وطالما هاجم معارضو نتنياهو ابنه يائير البالغ من العمر 27 عاما كونه يعيش في مقر رئاسة الوزراء دون أي منصب رسمي ويستفيد من خدمة حارس شخصي وسائق وغيرها من الامتيازات.

ويقول هؤلاء أن يائير يتم تحضيره من قبل والديه من أجل لعب دور سياسي في المستقبل في محاولة لتأسيس سلالة سياسية، بحسب "فرانس برس".