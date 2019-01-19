الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جوية في الصومال

أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ غارة جوية في منطقة جوبا الوسطى بالصومال، اليوم السبت 19 يناير / كانون الثاني الجاري.

© AFP 2018 / SAM YEH الجيش الأمريكي يعلن شن هجوم جوي في الصومال

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا ( أفريكوم ) على موقعها الرسمي، إن طائرات الجيش الأمريكي نفذت غارة جوية على مواقع تابعة لحركة الشباب الصومالية، مشيرة إلى أن الغارات أدت إلى مقتل 52 متشددا من الحركة.

ولفت بيان (أفريكوم) إلى أن الهجوم الجوي جاء ردا على هجوم شنته الحركة على مواقع القوات الحكومية الصومالية.

وأشار البيان إلى أن الجيش الأمريكي سيواصل دعم قوات الجيش الصومالي للقضاء على حركة الشباب، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيستمر حتى يتم القضاء عليها.