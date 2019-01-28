فنزويلا... غوايدو يدعو أنصاره للنزول إلى الشوارع يومي الأربعاء والسبت

وقال غوايدو في فيديو على صفحته بـ "تويتر": "يوم الأربعاء ستجرى تظاهرة كبيرة، وأنا أحث الشعب الفنزويلي على الخروج إلى الشوارع… نلتقي يوم الأربعاء".
وأضاف: أن "الهدف من هذا الإجراء هو النضال من أجل تلقي المساعدات الإنسانية، والنضال ضد من يغتصبون السلطة ومن أجل حقوق الإنسان".
وتابع، "سيجرى تظاهرة آخرى يوم السبت".
#Anuncio Balance y Próximas acciones https://t.co/A3NTu2OUm6— Juan Guaidó (@jguaido) January 28, 2019
وكانت احتجاجات قد بدأت يوم الأربعاء الماضي في كاراكاس، ضد الرئيس الحالي لفنزويلا، نيكولاس مادورو.
وفي نفس اليوم، أعلن رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيس مؤقتا للبلاد.
كما أعلنت المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف بـ خوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد إذا لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا في غضون 8 أيام.
وهو ما قوبل بالرفض من روسيا والصين وتركيا ودول أخرى ساندت الرئيس مادورو.
ووفقا للمنظمات غير الحكومية، تم اعتقال 791 شخصا، قُتل 29 آخرين.
ولا تملك وكالة "سبوتنيك" بيانات رسمية حول عدد القتلى والمعتقلين.
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