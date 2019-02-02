تسلق ناطحة سحاب... دولة آسيوية تتخذ قرارا ضد "الرجل العنكبوت" (فيديو)

اتخذ القضاء الفلبيني، قرارا بشأن، الرجل العنكبوت، على إثر قيامه بتسلق ناطحة سحاب ارتفاعها 217 مترا وتتكون من 47 طابقا في العاصمة الفلبينية، مانيلا.

© Photo / youtube/Sony Pictures Entertainment فيديو الإعلان الترويجي الأول لفيلم "الرجل العنكبوت" الجديد

واتهمت محكمة فلبينية، أمس الجمعة، الرجل العنكبوت، بالتسبب بالإزعاج والقيام بعمل غير لائق، وحكمت عليه بدفع غرامة مالية، وذلك وفقا لـ" رويترز ".

وقضت المحكمة بتغريم الرجل العنكبوت الفرنسي ألان روبير مبلغ 1000 بيزو، أي ما يعادل 18 دولارا فقط، بعد أن تسلق ناطحة سحاب ارتفاعها 217 مترا وتتكون من47 طابقا في مانيلا.

وكانت السلطات الفلبينية، اعتقلت الرجل العنكبوت، الثلاثاء الماضي، عندما تسلق برج "جيه.تي" في الحي المالي في مانيلا، وتسبب في إغلاق الشوارع، إذ تجمع المئات لمشاهدته أثناء تسلقه ناطحة السحاب.

وقال الرجل العنكبوت، إنه معتاد على الاعتقال في العديد من الدول، بسبب تسلق البنايات العالية والأبراج، مشيرا إلى أن ذلك لن يمنعه من تسلق المزيد من ناطحات السحاب في المستقبل.