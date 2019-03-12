بريطانيا تتفق مع الاتحاد الأوروبي على وثيقة بشأن الحدود الإيرلندية

أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الثلاثاء، أنه توصل إلى اتفاق مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن الحدود الإيرلندية من شأنها أن تكمل الاتفاق بشأن البريكست.

موسكو — سبوتنيك. وقال يونكر في مؤتمر صحفي: " اليوم أنا ورئيس الوزراء اتفقنا على وثيقة مشتركة ملزمة قانونًا تتعلق باتفاقية بريكست، تقدم هذا الوثيقة توضيحات وضمانات قانونية حول طبيعة "الدعم"… يكمل الاتفاقية، دون إعادة فتحه من جديد".

وأوصى يونكر مجلس أوروبا بالموافقة على الوثائق التي وضعت الاثنين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد اعتمادها من قبل البرلمان البريطاني

© REUTERS / SCOTT HEPPELL ماي تدعو البرلمان البريطاني للتصويت لصالح بريكست وتحذر من التأخير

هذا وأعلن مكتب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، في وقت سابق، أن ماي ستحاول إقناع دول الاتحاد الأوروبي، بتعديل بنود اتفاق " بريكست " بشأن بإيرلندا الشمالية.

دعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الجمعة برلمان بلادها للتصويت لصالح الخطة التي توصلت إليها مع قادة الاتحاد الأوروبي حول خروج بريطانيا من المنظمة "بريكست"، محذرة من أن التأخير في التوصل لاتفاق قد يؤدي لاستفتاء ثان حول الخروج.

ورفض مجلس العموم البريطاني، الشهر الماضي، الخطة التي اتفقت عليها ماي مع الاتحاد الأوروبي، بأغلبية بلغت 432 نائبا، مقابل 202 وافقوا على الخطة.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت بدء العمل بخطة طوارئ، تحسبا لعدم موافقة البرلمان البريطاني على مسودة الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يبدأ تنفيذ 14 خطوة لضمان مصالح المواطنين والشركات الأوروبية في بريطانيا في حال عدم التوصل لاتفاق.

وتسعى ماي للحصول على ضمانات قانونية وسياسية من زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن ترتيبات الوضع الخاص للحدود بين إيرلندا العضو بالاتحاد وإقليم إيرلندا الشمالية البريطاني، بما يضمن عدم قيام "حدود جامدة" بينهما.