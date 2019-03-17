42 قتيلا على الأقل في سيول ضربت إقليم بابوا الإندونيسي (صور+فيديو)

قال مسؤول في وكالة محلية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الأحد، إن سيولا في إقليم بابوا في أقصى شرق البلاد قتلت 42 شخصا على الأقل وأصابت 21 بإصابات بالغة.

#Update: Pictures of the Flash floods in #Indonesia's easternmost province #Papua that killed at least 42 people and left 21 badly injured. pic.twitter.com/ymdw1CfJoJ — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) March 17, 2019

وبحسب "رويترز"، قال المسؤول كوري سيمبولون إن منطقة سينتاني القريبة من جايابورا عاصمة الإقليم تعرضت لأمطار غزيرة منذ أمس تسببت في السيول.

Severas inundaciones golpean a Karanganyar Java indonesia video floods flooding rain pic.twitter.com/OFksjhdLYe — Impacto TB (@policiacotb) March 14, 2019

وتعد الفيضانات شائعة خلال موسم الأمطار في إندونيسيا، والذي يمتد من أكتوبر إلى أبريل تقريبا.

وفي يناير، قتل ما لا يقل عن 70 شخصا عندما ضربت الفيضانات والانهيارات الأرضية في مقاطعة سولاويزي الجنوبية.

#BREAKING, Dozens dead in floods in Indonesia, Sentani, Jayapura Regency pic.twitter.com/LP156NyRSA — Alberto Allen (@albertoallen) March 17, 2019

وقالت هيئة الكوارث الإندونيسية إن الفيضانات الأخيرة أثرت على أكثر من 30 ألف شخص في أجزاء من مقاطعتي جاوة الغربية وجاوة الشرقية.

يذكر أن نهر "سيتاروم" والذي يبلغ طوله حوالي 300 كيلومتر هو شريان الحياة ويشكل مصدرا رئيسيا للطاقة الكهرومائية لأكبر جزيرة في إندونيسيا من حيث عدد السكان "جاوا" وجزية "بالي" السياحية، وتحدث فيه فيضانات بانتظام خلال موسم الأمطار الغزيرة.

وأعلن البنك الدولي أنه أكثر الأنهار تلوثا في العالم، وتدخلت جاكرتا العام الماضي بخطة جريئة لجعل مياه السيتاروم السامة صالحة للشرب بحلول عام 2025.