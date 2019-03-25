أم تتغلب على المصاعب لإعالة أطفالها

استطاعت امرأة أمريكية من ذوي الاحتياجات الخاصة التغلب على المصاعب التي تواجهها والتأقلم مع الحياة بشكل طبيعي، والعمل كسائقة في شركة "أوبر" العالمية.

ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية ولدت جانيت براون البالغة من العمر 31 عاما في ولاية كارولينا الشمالية دون يدين ودون أصابع في قدميها إلا أن ذلك لم يمنعها من مواصلة حياتها وتأدية وظائفها اليومية.

— Plain Facts (@isnotpolitics) March 23, 2019

وأوضحت السائقة أنها تعمل في الصباح حين يكون أطفالها في المدرسة، مشيرة إلى أن الركاب غالبا لا يلاحظون عيبها الخلقي.

وبحسب الصحيفة قررت جانيت تأسيس منظمة غير ربحية لمساعدة الأشخاص، الذين يعانون مشكلتها، وتحفيزهم على عيش حياتهم بطريقة طبيعية.

وقالت:

"أريد أن أقول للأشخاص الذين يعانون العيوب الخلقية إنهم لا يحتاجون إلى إخفاء أنفسهم والابتعاد عن الناس، يجب أن تعيشوا حياتكم بالطريقة التي تريدونها".

وعن ركاب "أوبر"، كشفت براون أنهم يتعاملون معها بشكل جيد، مضيفة "أغلبهم يقولون إنني سائقة جيدة ويريدون أن أصبح سائقتهم الخاصة".