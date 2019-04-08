مساهمو نيسان يقصون كارلوس غصن عن مجلس الإدارة

صوت المساهمون في شركة نيسان، اليوم الاثنين، لصالح استبعاد رئيس مجلس الإدارة السابق كارلوس غصن من عضوية مجلس الإدارة ليقطعوا آخر علاقة له بشركة صناعة السيارات اليابانية.

وبحسب إعلانات صدرت خلال الاجتماع الطارئ، قرر المساهمون أيضا استبعاد عضو مجلس إدارة آخر هو جريج كيلي، واختاروا رئيس مجلس إدارة رينو الفرنسية جان دومينيك سينار عضوا في المجلس، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

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ويواجه غصن اتهامات بالفساد المالي وخيانة الأمانة بعد مزاعم بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من راتبه وبتحويل خسائر مالية شخصية إلى حسابات نيسان خلال الأزمة المالية.

وأفرج عن غصن بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار الشهر الماضي. وقال إنه ضحية انقلاب في مجلس الإدارة.

وغصن هو رجل أعمال، من أصول لبنانية، ويحمل الجنسيّات البرازيلية والفرنسية واللبنانية، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي نيسان اليابانية ورينو الفرنسية، ورئيس مجلس الإدارة لشركة "ميتسوبيشي موتورز".

واعتقل، في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن كشف تحقيق داخلي أنه ارتكب مخالفات فيما يبدو تشمل استخدام أموال شركة نيسان لأغراض شخصية، وتقديم بيانات غير صحيحة عن دخله الشخصي على مدى سنوات.