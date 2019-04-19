توجيه اتهام جديد لكارلوس غصن

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الجمعة، أن ممثلي الادعاء في طوكيو سيوجهون على الأرجح اتهاما آخر بخيانة الأمانة لكارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان موتور في موعد قريب.

وأوضحت وكالة "رويترز" أن الموعد ربما يكون، يوم الاثنين، عندما تنقضي فترة احتجازه الراهنة.

© AFP 2019 / SCOTT HEPPELL مساهمو نيسان يقصون كارلوس غصن عن مجلس الإدارة

وألقي القبض على غصن للمرة الرابعة، قبل نحو أسبوعين، للاشتباه بأنه حاول التربح على حساب نيسان بالحصول على خمسة ملايين دولار.

وغصن في انتظار محاكمته في اتهامات أخرى من بينها ارتكاب مخالفات مالية وكان قد أخلي سبيله بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار في مطلع مارس/ آذار بعدما قضى 108 أيام في السجن. وينفي غصن ارتكابه أي مخالفة.

وصوت المساهمون في شركة نيسان، يوم الاثنين الماضي، لصالح استبعاد رئيس مجلس الإدارة السابق كارلوس غصن من عضوية مجلس الإدارة ليقطعوا آخر علاقة له بشركة صناعة السيارات اليابانية.

وبحسب إعلانات صدرت خلال الاجتماع الطارئ، قرر المساهمون أيضا استبعاد عضو مجلس إدارة آخر هو جريج كيلي، واختاروا رئيس مجلس إدارة رينو الفرنسية جان دومينيك سينار عضوا في المجلس، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

ويواجه غصن اتهامات بالفساد المالي وخيانة الأمانة بعد مزاعم بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من راتبه وبتحويل خسائر مالية شخصية إلى حسابات نيسان خلال الأزمة المالية.

وأفرج عن غصن بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار الشهر الماضي. وقال إنه ضحية انقلاب في مجلس الإدارة.

وغصن هو رجل أعمال، من أصول لبنانية، ويحمل الجنسيّات البرازيلية والفرنسية واللبنانية، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي نيسان اليابانية ورينو الفرنسية، ورئيس مجلس الإدارة لشركة "ميتسوبيشي موتورز".

واعتقل، في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن كشف تحقيق داخلي أنه ارتكب مخالفات فيما يبدو تشمل استخدام أموال شركة نيسان لأغراض شخصية، وتقديم بيانات غير صحيحة عن دخله الشخصي على مدى سنوات.