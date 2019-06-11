"هواوي" تصدر بيانا جديدا بشأن حظر فيسبوك وواتسآب وإنستغرام على هواتفها

أكدت شركة "هواوي" الصينية أن "تطبيقات التواصل الاجتماعي مازالت تعمل على أجهزتها"، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى طمأنة مستخدمي هواتفها الذكية.

وقالت هواوي، اليوم الثلاثاء، إنها "مازالت توفر كل تطبيقات فيسبوك، بما فيها فيسبوك ذاته، وفيسبوك مسنجر، وواتساب، وإنستغرام، على هواتفها الذكية"، وذلك حسب موقع " أندرويد إوثورتي " التقني المتخصص.

ويأتي هذا التأكيد من جانب هواوي بعد أيام قليلة على إعلان شركة فيسبوك عن التوقف عن السماح لهواوي باستخدام تطبيقاتها على هواتفها الذكية الجديدة.

وقالت فيسبوك في بيان لها، إنها قامت بهذه الخطوة استجابة لقرارات وزارة التجارة الأمريكية، ولقرار الحظر الذي فرضته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هواوي.

ووفقا للموقع التقني، فإن "خطوة هواوي بالتأكيد على أن التطبيقات مازالت متوافرة على هواتفها هو بعث رسالة إلى عملائها وزبائنها ومستخدمي هواتفها مفادها أن قرار فيسبوك لا يؤثر على الهواتف الحالية، وأن الهواتف المستقبلية ستظل قادرة على تحميل هذه التطبيقات وتنصيبها على أجهزتهم واستخدامها ومن دون أي مشكلة".