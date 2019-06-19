بلومبرغ تعلن عن خطط أمريكية لفرض عقوبات على تركيا

أفادت بلومبرغ، نقلا عن مصادر، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تفرض عقوبات على تركيا لشرائها أنظمة صواريخ روسية مضادة للطائرات من طراز "إس-400".

يقال إننا نتحدث عن ثلاث مجموعات جديدة من العقوبات، والتي قد يتم فرضها في يوليو/تموز.

تشير الوكالة إلى أن فكرة فرض عقوبات على العديد من الشركات التركية في قطاع الدفاع، المنصوص عليها في قانون CAATSA، والذي يستهدف الشركات التي تمارس أعمالا تجارية في روسيا، قد حظيت بأكبر قدر من الدعم. ووفقا للمصدر، يجب أن تبعد العقوبات الشركة عن النظام المالي الأمريكي، مما سيجعل من المستحيل عليهم في المستقبل شراء أي منتجات أمريكية. بالإضافة إلى ذلك، لن تكون الشركات قادرة على بيع منتجاتها في الولايات المتحدة.

​وهددت واشنطن بفرض عقوبات على تركيا ووقف صفقة طائرات "إف 35"، إذا حصلت أنقرة على المنظومة الدفاعية الروسية، فيما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أن روسيا ستبدأ إرسال أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" في النصف الأول من يوليو/ تموز المقبل.

في هذا الصدد، قال وزير الخارجية التركي، إن بلاده "ستتخذ خطوات متبادلة" إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات بسبب شراء أنظمة الدفاع الروسية من طراز "إس 400".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في وقت سابق، بأنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات "إف-35" في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، قد قال في وقت سابق، إن جدول تسليم أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400" إلى تركيا مستمر كما هو مخطط له، مستبعدا تقارير التأجيل.

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" لتركيا في كانون الأول/ديسمبر 2017 في أنقرة. وتحصل تركيا بموجب هذه الاتفاقية على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئيا.