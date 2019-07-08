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    وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، 8 مايو/ أيار 2019

    ظريف: الفريق "ب" باع ترامب بحماقة

    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    العالم
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    قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في تغريدة على "تويتر" اليوم الاثنين إنه ليس بوسع القوى العالمية التفاوض على اتفاق مع إيران أفضل من الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015.

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    © REUTERS / HANDOUT
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    وحسب "رويترز" هددت إيران اليوم الاثنين بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتوقفة عن العمل وزيادة درجة نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 20 % ضمن خطواتها الكبيرة التالية المحتملة في إطار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.

    وقال ظريف "الفريق باء باع ترامب بحماقة، اعتقادا بأن قتل الاتفاقية من خلال الإرهاب الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى اتفاق أفضل".

    وأضاف "بعد أن بات جليا على نحو متزايد أنه لن يكون هناك اتفاق أفضل، فإنهم يطالبون على نحو غريب بإذعان إيران التام. ثمة مخرج لهذا الأمر ولكن ليس مع وجود الفريق باء في السلطة".

    وكان ظريف قد قال في السابق إن ما يطلق عليه "الفريق باء" الذي يضم مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، وهو من المتشددين تجاه إيران، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يدفع ترامب للدخول في حرب مع طهران.

    وأعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس الأحد، أن جميع الإجراءات التي اتخذتها إيران لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015 كان "يمكن أن تتبدل" إذا أوفى الموقعون الأوروبيون على الاتفاقية بالتزاماتهم.

    وتابع الوزير الإيراني، في تغريدة على "تويتر"، "اليوم تتخذ إيران جولتها الثانية من الخطوات العلاجية بموجب الفقرة 36 من خطة العمل المشتركة".

    ​وأضاف "نحن نحتفظ بالحق في الاستمرار في ممارسة سبل الانصاف القانونية داخل خطة العمل المشتركة لحماية مصالحنا في مواجهة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي. كل هذه الخطوات لا يمكن التراجع عنها إلا من خلال التزام الدول الأوروبية الثلاث".

    كما ذكر ظريف أن "الدول الأوروبية الثلاث ليست لديها ذرائع لتجنب اتخاذ موقف سياسي لحماية خطة العمل المشتركة، ومواجهة الأحادية الأمريكية".

    وأعلنت إيران، أمس، خطوات جديدة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015، مشيرة إلى أن أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة.

    وقال كبير المفاوضين النوويين الإيراني، عباس عراقجي، في مؤتمر صحفي، "سنبعث برسالة اليوم للاتحاد الأوروبيبأننا سنخفض التزاماتنا وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق".

    من جانبه، قال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، "نعلن رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6% وإلى ما يصل لـ 5%"، وذلك بحسب وكالة "فارس".

    وذكر عراقجي أن بلاده "أعطت فرصة للالتزام بالاتفاق النووي وتخفيض التزاماتنا لا يعني الخروج من الاتفاق"، مشيرا إلى أن طريق الدبلوماسية ما زال مفتوحا وربما يكون هناك أفكار فيما يخص بيع نفط إيران واستعادة أمواله.

    كما أعلن أن إيران ستتخذ ستين يوما آخرين للحفاظ على الاتفاق النووي وإيجاد حلول، مضيفا "إذا لم يتمكن الأوروبيون من تلبية مطالب إيران فسنستمر في خفض التزاماتنا بالاتفاق النووي خطوة تلو أخرى".

    وتابع "سنقدم شكوى بشأن الخطوات التي أقدمت عليها أمريكا بعد انسحابها من الاتفاق النووي".

    كما ذكر المسؤولان أن إيران "لن تخصب اليورانيوم في الوقت الحالي إلى المستوى اللازم لمفاعل طهران".

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    أخبار إيران, أخبار أمريكا, الاتفاق النووي, الخارجية الإيرانية, دونالد ترامب, محمد جواد ظريف, أمريكا, إيران
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