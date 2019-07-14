أردوغان: لا نستعد للحرب وشراء صواريخ "إس 400" يؤثر إيجابا على مستقبل "الناتو"

جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تأكيده على أهمية صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الصاروخي إس-400 الروسية، والتي ترفضها الولايات المتحدة، مؤكدا أن أثرها سيكون إيجابيا على حلف شمال الأطلسي.

وقال أردوغان في تصريحات لرؤساء تحرير وسائل الإعلام الروسية، اليوم الأحد، إن "على حلف الناتو أن يكون سعيدا لأن صفقة "إس- 400" ستؤثر إيجابا على مستقبلهم"، واصفا الصفقة بـ "المهمة والتاريخية".

وجدد أردوغان التأكيد أن الدخول في صفقة شراء المنظومة "اضطراري" مؤكدا، "نحن لا نستعد للحرب".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إيصال المزيد من مكونات منظومة "إس-400" الدفاعية الجوية إلى تركيا.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية إنه "في 14 يوليو/ تموز، حولت وزارة الدفاع الروسية طائرات تحمل أجزاء من منظومة "إس- 400" الدفاعية إلى تركيا، كجزء من تنفيذ روسيا بتعهداتها وفق العقد المبرم".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع التركية إن 7 طائرات بأجزاء من منظومة "إس- 400" هبطت في قاعدة مرتد الجوية اليوم الأحد.