الناطق باسم نتنياهو: الاستخبارات الإيرانية حاولت تجنيد عملاء في إسرائيل

ادعى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة إيرانية لتجنيد عملاء بهدف جمع معلومات عن منشآت عسكرية ومدنية في إسرائيل.

القدس - سبوتنيك. وقال الـ"شاباك"، في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، حسبما ذكر أوفير جندلمان الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية عبر تطبيق تلغرام، إن ذلك تم من خلال استخدام حسابات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال البيان: "تم إحباط محاولة الاستخبارات الإيرانية لتجنيد عملاء في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة من خلال حسابات وهمية على "فيسبوك" بهدف جمع معلومات عن منشآت عسكرية ومدنية وتنفيذ عمليات إرهابية".

وأضاف البيان: "تم اكتشاف حملة التجسس الإيرانية عند انطلاقها وتم متابعة الإيرانيين المتورطين فيها".

وكتب أوفير جندلمان، على "فيسبوك": "جهاز الأمن العام بالتعاون مع شرطة إسرائيل وجيش الدفاع وأجهزة أمنية أخرى قام بالكشف خلال الأشهر الأخيرة، عن شبكة عملت على تجنيد العملاء في إسرائيل للعمل في خدمة المخابرات الإيرانية".

وأضاف: "عملت الشبكة من الأراضي السورية بتوجيه إيراني وبقيادة مواطن سوري يسمى "أبو جهاد"، مشيرا إلى أنها سعت لتجنيد العملاء من خلال إقامة التواصل الأولي معهم عبر حسابات "فيسبوك" وهمية، وهو أسلوب عمل معروف لدى الأجهزة الاستخاراتية الإسرائيلية".

أحبط الشاباك محاولة المخابرات الإيرانية لتجنيد عملاء بإسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة من خلال بروفايلات وهمية على الفيسبوك بهدف جمع معلومات عن منشآت عسكرية ومدنية وتنفيذ عمليات إرهابية.



تم اكتشاف حملة التجسس الإيرانية عند انطلاقها وتم متابعة الإيرانيين المتورطين فيها. pic.twitter.com/eisTu20gNo — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) July 24, 2019

وأوضح المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية أن هذه العملية تأتي متابعةً لأحداث أخرى وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية، مضيفا: "تسعى التنظيمات الإرهابية (ومنها حماس وحزب الله) للتواصل، أحيانا تحت هوية أخرى، مع العرب الإسرائيليين والفلسطينيين، عن طريق الإنترنت، بغية تجنيدهم لأغراض جمع المعلومات الاستخباراتية وارتكاب العمليات الإرهابية".

وقال: "تمت مراقبة عناصر المخابرات الإيرانية في الخارج والأشخاص في إسرائيل وفي يهودا والسامرة ممن وافقوا على التعاون معهم بشكل لصيق".